Футболиста разыскивают судебные приставы. Александр Кержаков числится должником по алиментам.

Футболиста разыскиваютсудебные приставы. Александр Кержаков числится должником по алиментам.Есть информация, что спортсмен должен огромную сумму 14-летней старшейдочери Даше. Фамилия Кержакова числится в списках должников по алиментам насайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Из-за долга в 13 478 434 рубля футболиста даже объявили в розыск, сообщает Super.ru. Стоит отметить, что Александр Кержаков всегдаподдерживал с дочкой хорошие отношения. В сети несложно найти большоеколичество их совместных снимков.Наследницу Кержаковавоспитывает мама Мария Голова, первая супруга футболиста. С экс-избранницейспортсмен расстался в 2010 году.МарияГолова не смогла ответить, обращалась ли она в суд на иоткуда взялась такая внушительная сумма на сайте ФССП. "Я не готова даватькомментарии по этой теме, он платит алименты", – высказалась мама Даши.Второй ребенок , родившийся в отношениях с Екатериной Сафроновой, живет с отцом.Спортсмен всячески ограждает его от встреч с матерью. Третьего сына Артемия Кержаков также хотел оставить себе, но мамемалыша, Милане Тюльпановой, удалось отстоять свои права на малыша через суд.