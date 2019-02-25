Футболиста разыскивают
судебные приставы. Александр Кержаков числится должником по алиментам.
Футболиста разыскивают
судебные приставы. Александр Кержаков числится должником по алиментам.
Есть информация, что спортсмен должен огромную сумму 14-летней старшей
дочери Даше. Фамилия Кержакова числится в списках должников по алиментам на
сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Из-за долга в 13 478 434 рубля футболиста даже объявили в розыск, сообщает Super.ru. Стоит отметить, что Александр Кержаков всегда
поддерживал с дочкой хорошие отношения. В сети несложно найти большое
количество их совместных снимков.
Наследницу Кержакова
воспитывает мама Мария Голова, первая супруга футболиста. С экс-избранницей
спортсмен расстался в 2010 году.
Мария
Голова не смогла ответить, обращалась ли она в суд на и
откуда взялась такая внушительная сумма на сайте ФССП. "Я не готова давать
комментарии по этой теме, он платит алименты", – высказалась мама Даши.
Второй ребенок , родившийся в отношениях с Екатериной Сафроновой, живет с отцом.
Спортсмен всячески ограждает его от встреч с матерью. Третьего сына Артемия Кержаков также хотел оставить себе, но маме
малыша, Милане Тюльпановой, удалось отстоять свои права на малыша через суд.