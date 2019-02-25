Владимир Путин буквально в столбик рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан перед тем, как выступить с посланием к Федеральному собранию. Президенту России поступило много обращений от россиян по поводу социальных выплат.

Владимир Путин буквально "в столбик" рассчитывалпенсии отдельных категорий граждан перед тем, как выступить с посланием кФедеральному собранию. Президенту России поступило много обращений от россиянпо поводу социальных выплат.Президент России и российское правительство начали получатьот граждан страны обращения о том, что суммы соцвыплат не поменялись после 1января 2019 года, когда произошла индексация пенсий. В связи с этим было решеноизменить порядок индексации пенсий."Сейчас будет сделан пересчет: понятно, что у каждогоон индивидуальный, но в этот пересчет войдет полностью индексация пенсий,которая произошла с 1 января 2019 года", – заявила вице-премьер ТатьянаГоликова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале"Россия 1".По словам Голиковой, многие не получили обещанной прибавки к пенсии из-заограничения, согласно которому "ниже прожиточного минимума платитьнельзя". По ее словам, социальная сфера является самой чувствительной и емкой,поэтому при выборе решений и мер, которые будут нужны россиянам, важно неошибиться, передаетКак рассказала Голикова, Владимир Путин, готовя ПосланиеФедеральному собранию, детально рассчитывал пенсии отдельных категорий россиян– буквально "в столбик". "Перед Посланием Федеральному собраниюмы с ним очно обсуждали, как все-таки рассчитывать в рублях по конкретнымлюдям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю", – сказалавице-премьер.Обращаясь к Федеральному собранию, президент России отметил,что индексация с 1 января этого года привела к тому, что доходыпенсионеров оказались выше прожиточного минимума. И из-за этого многимроссиянам перестали начислять социальные доплаты. Владимир Путин поручилразобраться с этой проблемой.По словам Голиковой, индексация , проведенная 1 января2019 года, будет учтена при новом перерасчете. Он коснется также пенсионеров,которым положена ежемесячная денежная выплата – в частности, инвалидов иучастников Великой Отечественной войны, сообщает .