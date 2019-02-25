Владимир Путин буквально в столбик рассчитывал
пенсии отдельных категорий граждан перед тем, как выступить с посланием к
Федеральному собранию. Президенту России поступило много обращений от россиян
по поводу социальных выплат.
Владимир Путин буквально "в столбик" рассчитывал
пенсии отдельных категорий граждан перед тем, как выступить с посланием к
Федеральному собранию. Президенту России поступило много обращений от россиян
по поводу социальных выплат.
Президент России и российское правительство начали получать
от граждан страны обращения о том, что суммы соцвыплат не поменялись после 1
января 2019 года, когда произошла индексация пенсий. В связи с этим было решено
изменить порядок индексации пенсий.
"Сейчас будет сделан пересчет: понятно, что у каждого
он индивидуальный, но в этот пересчет войдет полностью индексация пенсий,
которая произошла с 1 января 2019 года", – заявила вице-премьер Татьяна
Голикова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале
"Россия 1".
По словам Голиковой, многие не получили обещанной прибавки к пенсии из-за
ограничения, согласно которому "ниже прожиточного минимума платить
нельзя". По ее словам, социальная сфера является самой чувствительной и емкой,
поэтому при выборе решений и мер, которые будут нужны россиянам, важно не
ошибиться, передает
Как рассказала Голикова, Владимир Путин, готовя Послание
Федеральному собранию, детально рассчитывал пенсии отдельных категорий россиян
– буквально "в столбик". "Перед Посланием Федеральному собранию
мы с ним очно обсуждали, как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным
людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю", – сказала
вице-премьер.
Обращаясь к Федеральному собранию, президент России отметил,
что индексация с 1 января этого года привела к тому, что доходы
пенсионеров оказались выше прожиточного минимума. И из-за этого многим
россиянам перестали начислять социальные доплаты. Владимир Путин поручил
разобраться с этой проблемой.
По словам Голиковой, индексация , проведенная 1 января
2019 года, будет учтена при новом перерасчете. Он коснется также пенсионеров,
которым положена ежемесячная денежная выплата – в частности, инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, сообщает .