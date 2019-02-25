Жители Незалежной устали от противостояния с Россией. К такому выводу пришла российская певица Юлия Самойлова. Исполнительница прокомментировала скандал вокруг участниц украинского отбора на конкурс Евровидение – сестер Анны и Марии Опанасюк.

Жители Незалежной устали от противостояния с Россией. Ктакому выводу пришла российская певица Юлия Самойлова. Исполнительницапрокомментировала скандал вокруг участниц украинского отбора на конкурсЕвровидение – сестер Анны и Марии Опанасюк.Творчество и политика несовместимы, считает Юлия Самойлова.Культура объединяет народы Украины и России, и скоро отношения станут прежними."Это сугубо их, украинцев, дело. Но, как вижу в Сети,настрой ярости спадает и остается наконец-то ощущение усталости от всего этого.Общение и отношения между народами Украины, России, Белоруссии входят в прежнююколею", – уверена Самойлова.Юлия отреагировала на скандал вокруг украинскихисполнительниц Анны и Марии Опанасюк. Участницы дуэта Anna Maria водном из ток-шоу на украинском телевидении не стали прямо отвечать на вопрос опринадлежности Крыма – отметив, что Украина его потеряла. Сестры заявили, что украинцымогут бесконечно называть полуостров своим, но все равно будут ездить тудачерез две границы. Это заявление вызвало скандал в эфире, а позже родителейМарии и Анны внесли в базу данных сайта "Миротворец", передаетКонкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018году.Юлия убеждена, что культура объединяет народы.Российская певица надеется, что политика не повлияет на честность членов жюрипесенного конкурса Евровидение в этом году. Самойлова надеется, что судьибеспристрастно оценят и выступление российского участника конкурса – СергеяЛазарева. Напомним, российская певица участвовала в конкурсе Евровидение, который в прошлом году проходил в Португалии. Самойлова с песней I Won't Break, дошла до полуфинала конкурса.