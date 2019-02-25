Жители Незалежной устали от противостояния с Россией. К
такому выводу пришла российская певица Юлия Самойлова. Исполнительница
прокомментировала скандал вокруг участниц украинского отбора на конкурс
Евровидение – сестер Анны и Марии Опанасюк.
Жители Незалежной устали от противостояния с Россией. К
такому выводу пришла российская певица Юлия Самойлова. Исполнительница
прокомментировала скандал вокруг участниц украинского отбора на конкурс
Евровидение – сестер Анны и Марии Опанасюк.
Творчество и политика несовместимы, считает Юлия Самойлова.
Культура объединяет народы Украины и России, и скоро отношения станут прежними.
"Это сугубо их, украинцев, дело. Но, как вижу в Сети,
настрой ярости спадает и остается наконец-то ощущение усталости от всего этого.
Общение и отношения между народами Украины, России, Белоруссии входят в прежнюю
колею", – уверена Самойлова.
Юлия отреагировала на скандал вокруг украинских
исполнительниц Анны и Марии Опанасюк. Участницы дуэта Anna Maria в
одном из ток-шоу на украинском телевидении не стали прямо отвечать на вопрос о
принадлежности Крыма – отметив, что Украина его потеряла. Сестры заявили, что украинцы
могут бесконечно называть полуостров своим, но все равно будут ездить туда
через две границы. Это заявление вызвало скандал в эфире, а позже родителей
Марии и Анны внесли в базу данных сайта "Миротворец", передает
.
Конкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018
году.
Юлия убеждена, что культура объединяет народы.
Российская певица надеется, что политика не повлияет на честность членов жюри
песенного конкурса Евровидение в этом году. Самойлова надеется, что судьи
беспристрастно оценят и выступление российского участника конкурса – Сергея
Лазарева. Напомним, российская певица участвовала в конкурсе Евровидение, который в прошлом году проходил в Португалии. Самойлова с песней I Won't Break, дошла до полуфинала конкурса.