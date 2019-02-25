Главный тренер лондонского Челси Маурицио Сарри после окончания финальной игры Кубка лиги объяснил поведение вратаря команды Кепы Аррисабалаги, не захотевшего уходить с поля перед серией пенальти. По мнению итальянского специалиста, между ним и голкипером произошло недопонимание.

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри после окончания финальной игры Кубка лиги объяснил поведение вратаря команды Кепы Аррисабалаги, не захотевшего уходить с поля перед серией пенальти. По мнению итальянского специалиста, между ним и голкипером произошло недопонимание."Я думал, что наш вратарь не сможет выйти на пенальти, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем. Позже от врача я узнал, что у Кепы нет судорог и он сможет и дальше защищать ворота. Это лишь недопонимание. Ничего другого здесь нет", – цитирует Сарри Sky Sports.Напомним, что на 120-й минуте финала Кубка лиги Сарри попытался заменить Кепу перед серией пенальти. Однако испанский вратарь отказался покидать поле. Его отказ вывел из себя наставника "Челси". Он покинул тренерскую скамейку, но позже вернулся назад. Лондонцы уступили по пенальти "Манчестер Сити" и не смогли завоевать престижный трофей.