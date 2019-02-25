Анастасия Волочкова предстала с новой прической. Однако блогер Лена Миро разнесла в пух и прах преобразившуюся балерину.

Анастасия Волочкова предстала с новой прической. Однако блогер Лена Миро разнесла в пух и прах преобразившуюся балерину.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram балерина опубликовала фотографию, на которой снята в несвойственном для себя образе. Обычно артистка предпочитала убирать волосы в гладкий пучок или распускать их, при этом старательно "зализывая", чтобы ни одна прядь не выбилась. Но на сей раз Анастасия Волочкова продемонстрировала объем и укладку.Оказывается, балерина расстаралась к Дню защитника Отечества. "В честь праздника я решила немного поменять образ.😉 Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное", – сообщила Анастасия Волочкова. Неизвестно, как отреагировали подписчики на ее преображение, ведь уже несколько недель назад она запретила оставлять комментарии под своими постами.Зато смогла поделиться эмоциями блогер Лена Миро. В своем "Живом журнале" она начала с того, что внезапно призналась в добрых чувствах к Анастасии Волочковой. "К Насте Волочковой я отношусь снисходительно. Она, в своей незамутненной незлобливости, мне даже где-то нравится", – сообщила Миро.Но вот прическа балерины не вызвала у нее одобрения. "Елы-палы! – что должно быть в голове у женщины, чтобы в 43 года сделать такую прическу? Как можно было согласиться на стрижку "Каска провинциальной климактерички"?" – задала риторический вопрос блогер.Миро убеждена, что такую прическу предпочитают женщины, "завязавшие с сексом". Но Анастасия Волочкова, любительница раздвигать ноги в шпагате везде, где только возможно, как бы убеждает в обратном."Нет, я все понимаю: волосами может быть беда. Но любую – самую распечальную – беду можно решить гораздо более интересным и привлекательным способом, чем тот, что выбрала Настя. Да сбрей ты на фиг три свои желтые волосины, набей на затылке тату, похудей уже, наконец, и пожертвуй бедным свои футболки со стразами! Ты ж не торговка на провинциальном рынке! Ты ж на всех углах кричишь о том, что ты – великая балерина! Что ж ты выглядишь-то, как торгашка, привыкшая согреваться водочкой на морозе?" – призвала к преображению блогер."Зачем же так кабанеть, матереть и с призывной, но жалкой улыбкой прикрывать жирными руками сиськи, на которые никто не хочет смотреть? Может, пора уже очнуться, прийти в себя и понять, что в 43 года нужно быть чуточку умнее? Ну, или хотя бы делать вид", – заключила Лена Миро, обращаясь к . Однако неизвестно, прислушается ли к ее призыву бывшая артистка балета.