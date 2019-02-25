Ксения Собчак взяла интервью у известного врача-психиатра Андрея Курпатова. Беседуя с доктором, теледива призналась в проблемах с лишним весом и рассказала о вечном поиске одобрения. Медик помог знаменитости.

Ксения Собчак взяла интервью у известного врача-психиатра АндреяКурпатова. Беседуя с доктором, теледива призналась в проблемах с лишним весом ирассказала о вечном поиске одобрения. Медик помог знаменитости.Андрей Курпатов рассказал в программе "Осторожно, Собчак", что долгое время занимался расстройствамипищевого поведения: спасал девушек от опасного заболевания – анорексии. Также у него были клиенты, которым он помогал в короткие сроки сбросить лишний вес. "Яформирую чувство отвращения к еде", – коротко описал свой метод борьбы с ненавистными килограммами доктор."У меня плюс три. Яне могу после родов сбросить лишние три килограмма", – отреагировала на слова Курпатова Собчак. Немного разжиревшая теледива принялась слезно умолять врача раскрыть ей секрет эффективного похудения.После недолгих уговоров Курпатов попросил Собчак назватьсвое любимое блюдо. Кения ответила, что обожает "Цыпленка табака" с жаренойкартошкой."Предлагаю взять трех "Цыплят табака" крупных, чтобы выпрямо оттянулись, с удовольствием. Вы их разложите и ешьте. Жуйте, жуйте,жуйте, но не проглатывайте. Сплевывайте и все. Возьмите кастрюльку ивыплевывайте. И я знаю, что вы будите думать о "Цыпленке табака" на третьемперсонаже", – с улыбкой предложил доктор теледиве.Собчак обещала этим же вечером испытать методику Курпатована себе, и, пользуясь его расположением, решила прояснить для себя еще одинвопрос. Ксения призналась психотерапевту, что очень страдает из-за негатива,который льется в ее адрес в Сети."Это сложная вещь, с которой мне приходится долго жить исложно в этом признаваться, но мне ужасно хочется, чтобы меня любили. Мнехочется нравится, но я получаю огромное количество негатива, прямо ненависти.Мне каждый второй пишет: "Сдохни!", "******", "ненавидим", "лошадь", "расстрелять","сжечь". Можете объяснить почему это происходит и как это можно изменить?" -вопрошала знаменитость.Курпатов подошел к проблеме Собчак со всей серьезностью. "Яне верю в эти идеи про недолюбленность. У вас есть ведущая потребность,связанная с иерархическим инстинктом, с желанием быть сверху, доминировать. Вы невротик. А сдругой стороны, в вас есть так называемый рефлекторский радикал – это потребностьв восхищении. Вы используете стратегию провокационную. Вы можете привлечь ксебе внимание и получить это внимание. Я предлагаю просто перестать ждатьположительных откликов", – резюмировал Курпатов.