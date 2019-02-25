Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что королевство не будет оказывать помощь в возвращении из Сирии своих граждан, которые присоединились к террористической группировке Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) и были взяты в плен возглавляемой США международной коалицией.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что королевство не будет оказывать помощь в возвращении из Сирии своих граждан, которые присоединились к террористической группировке "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) и были взяты в плен возглавляемой США международной коалицией.Глава правительства напомнил, что власти и МИД Швеции не рекомендуют ездить в этот регион с 2011 года. "Те, кто делают это, не должны рассчитывать на какую-либо консульскую помощь из Швеции", — сказал Левен, слова которого цитирует ТАСС. Вместе с тем он признал, что по вопросу о возвращении детей "нужно немного подумать".С другой стороны, премьер выступает против лишения боевиков шведского гражданства, поскольку это противоречит международному праву.В середине февраля президент США Дональд Трамп предложил "забрать обратно" более 800 боевиков ИГ, задержанных в Сирии и проживавших ранее в европейских странах. Он предупредил, что, если этого не произойдет, боевики будут отпущены.На это предложение уже отреагировал, в частности, министр юстиции Бельгии Кун Генс. Он согласился с тем, что решение этой проблемы нужно искать. Однако Генс рассчитывает, что это будет некое "общеевропейское решение", которое сведет возможные риски к минимуму.По данным шведской полиции безопасности, воевать на стороне экстремистских группировок в Сирию и Ирак с 2012 года около 300 жителей Швеции. Правда, по некоторым оценкам, около 150 из них впоследствии вернулись в Швецию.