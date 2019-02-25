Вооруженная коалиция Силы демократической Сирии (СДС), поддерживаемая США, передала Ираку более 280 боевиков террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ, запрещена в России).

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, передала Ираку более 280 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление служб безопасности Ирака.Как уточняется, переданные боевики были частью группировки, насчитывающей более 500 граждан Ирака и находящейся под стражей СДС. Процесс репатриации оставшихся членов террористической группировки продолжается, передает ТАСС.24 февраля представитель вооруженных сил Ирака в провинции Анбар сообщил о передаче сирийскими курдами Багдаду 180 террористов ИГИЛ, которые были захвачены в Сирии.16 февраля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к европейским странам с призывом забрать и предать суду более 800 своих граждан, которые присоединились к "Исламскому государству", а позже были взяты в плен в Сирии силами международной коалиции. Американский президент предупредил европейских союзников, что в противном случае все захваченные в плен боевики будут отпущены на свободу.