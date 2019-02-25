Церемония награждения Оскар состоялась в ночь с 24 на 25 февраля в Голливуде

Лучшим фильмом, по мнению представителей Киноакадемии, стал Зеленая книга от режиссера Питера Фаррели. В номинации лучший актер и лучшая актриса победили Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в картине Богемская рапсодия, и Оливия Колман, исполнившая роль Королевы Анны в Фаворитке соответственно.Фильм Зеленая книга не раз удостоился внимания жюри Оскара-2019. Махершала Али стал победителем в номинации Лучший актер второго плана. А лучшей актрисой второго плана стала Режина Кинг, исполнившая роль в фильме Если Бил-стрит могла бы заговорить. Лучшим режиссером текущего года стал Альфонсо Куаро с картиной Рома.По версии жюри Киноакадемии, в номинации Лучшие костюмы и грим победил фильм Власть. Статуэтку за лучший оригинальный сценарий вновь получил фильм Зеленая книга. Картина Человек на луне о жизни Армстронга получила Оскар за лучшие спецэффекты.В текущем году премия Оскар-2019 прошла достаточно быстро. Церемония награждения началась в 02:00 по московскому времени, а завершилась уже в 07:20. Картина Зеленая книга Питера Фаррели получила пять номинаций и три Оскара. Отметим, что Рами Малек за роль в Богемской рапсодии получил ранее Золотой глобус. Многие зрители были расстроены тем, что Кристиан Бейл и его 20 килограммов, набранные специально для роли Дика Чейни, так и не смогли получить статуэтку.