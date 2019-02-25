В соревнованиях приняли участие 159 сотрудников (из них 35 женщин) из семи Местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

22 февраля 2019 года в Московской области на стадионе имени А. Резцовой состоялись комплексные городские соревнования в МГО ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам.В соревнованиях приняли участие 159 сотрудников (из них 35 женщин) из семи Местных организаций МГО ВФСО «Динамо».В командном зачёте сборная команда Местной организации МГО ВФСО «Динамо» (ГУ МВД России по г. Москве) заняла 1 место.В личном первенстве лучшие спортивные результаты показали:Среди женщин:- Яшина Ольга (УООП) – 1 место;- Конохова Ксения (УВД по СЗАО) – 3 место;- Татаринская Александра (УГИБДД) – 4 место.Среди мужчин в возрастной группе 40 лет и старше:- Дерябин Алексей (УВД по САО) – 1 место;- Гарбузов Владимир (УГИБДД) – 2 место;- Пыжов Павел (УГИБДД) – 4 место.Среди мужчин в возрастной группе до 40 лет:- Девятьяров Михаил (УООП) – 2 место;- Кочетков Александр (УВД по СВАО) – 3 место.В эстафетной гонке 4 х 1000 м среди женщин сборная команда Местной организации № 1 МГО ВФСО «Динамо» (ГУ МВД России по г. Москве), в составе: Яшиной Ольги, Коноховой Ксении, Мошаровой Натальи и Татаринской Александры – заняла 1 место.В эстафетной гонке 4 х 5000 м среди мужчин 40 лет и старше, команда в составе: Дерябина Алексея, Ильина Василия, Пыжова Павла и Гарбузова Владимира – заняла 1 место.В эстафетной гонке 4 х 5000 м среди мужчин до 40 лет сборная, команда в составе: Рылова Евгения, Лобова Константина, Кочеткова Александра и Девятьярова Михаила – заняла 1 место.В общекомандном зачёте:1 место – Местная организация № 1 МГО ВФСО «Динамо» (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – Местная организация № 4 МГО ВФСО «Динамо» (Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации);3 место – Местная организация № 3 МГО ВФСО «Динамо» (Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области).УПП ГУ МВД России по г. Москве