В Загородном парке состоялся традиционный спортивный праздник, а в Центральном парке прошли показательные выступления сотрудников кинологической службы.

23 февраля на стадионе Загородного парка города Владимира Управлением МВД России по Владимирской области организован и проведен спортивный праздник для сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, посвященный Дню защитника Отечества. Традиционно в мероприятии приняли участие сотрудники МЧС и УФСИН.На торжественном открытии праздника с приветственным словом выступили начальник регионального Управления генерал-майор полиции Василий Кукушкин и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск УМВД России по Владимирской области Борис Пелевин, которые поздравили всех присутствующих с праздником, пожелали участникам соревнований хорошего настроения и побед.Перед началом спортивных состязаний гостям праздника представилась возможность поприсутствовать на показательных выступлениях отряда специального подразделения «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области. Сотрудники ОСН продемонстрировали блестящее владение отработанными приемами борьбы, вызвав бурные аплодисменты всех присутствующих.Сотрудники силовых ведомств и члены их семей приняли активное участие в предложенных организаторами спортивных состязаниях.Ловкость, силу и выносливость продемонстрировали в перетягивании каната, мини-футболе, гиревом спорте, армрестлинге и подтягивание на перекладине. Так же все желающие приняли участие в лыжной и в семейной эстафетах «Папа, мама, я – спортивная семья».Для самых юных участников праздника были организованы конкурсы и игры, которые провели сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД.По окончании соревнований победители и призеры были награждены ценными подарками, грамотами, медалями и кубками.В этот же день в Центральном парке города Владимира с показательной программой выступили сотрудники кинологической службы УМВД России по городу Владимиру и их четвероногие напарники.Гостям и жителям областного центра полицейские рассказали о подразделении, в котором они служат, показали элементы дрессировочного процесса.В завершении праздничного выступления каждый желающий смог сфотографироваться с полицейскими и их четвероногими подопечными.Прощаясь с полицейскими, дети и взрослые высказали пожелание чаще встречаться со стражами порядка и их подопечными в таком формате.