Источник в ракетно-космической отрасли объяснил причину неполадок при запуске египетского спутника Egyptsat-A 21 февраля. Аппарат выводили на орбиту с помощью ракеты Союз-2.1б, у которой преждевременно отключился двигатель третьей ступени.

Источник в ракетно-космической отрасли объяснил причину неполадок при запуске египетского спутника Egyptsat-A 21 февраля. Аппарат выводили на орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1б", у которой преждевременно отключился двигатель третьей ступени.Стало известно, что это произошло из-за преждевременно закончившегося окислителя (на "Союзах" для этой цели используется жидкий кислород), передает РИА Новости. Окислитель и горючее – две составные части ракетного топлива — находятся в разных баках. Из-за ошибочной настройки на Байконуре в бак с окислителем залили недостаточно жидкого кислорода.Запуск египетского спутника, таким образом, был нештатным: он вышел на орбиту с перигеем на 57 километров ниже номинального. Ошибку скорректировал разгонный блок "Фрегат", оснащенный специальной программой.Из-за ситуации с Egyptsat-A компания OneWeb, шесть спутников которой будут запущены с космодрома Куру с помощью ракеты "Союз-СТ-Б", перенесла старт на один день – с 27 на 28 февраля. У обоих "Союзов" одинаковые третьи ступени, так что компании потребовалось дополнительное время на изучение и анализ неполадок.