Менеджер магазина, расположенного в торговом центре на Манежной площади, сообщил о двух фактах кражи товара с прилавков магазина...

Сотрудники уголовного розыска ОП Китай-город УВД по ЦАО задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в кражах товара из торгового центра.В полицию обратился менеджер магазина, расположенного в торговом центре на Манежной площади, который сообщил о двух фактах кражи товара с прилавков магазина на общую сумму около 30 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый приезжий. Установлено, что ранее злоумышленник был задержан за аналогичное противоправное деяние, совершенное в торговом центре на Манежной площади. Мужчина похитил с прилавка магазина женские рубашки и футболки на общую сумму около 15 тысяч рублей. Как предполагает следствие, злоумышленник действовал совместно со своей знакомой.Отделением дознания ОП «Китай-город» УВД по ЦАО и следственным отделом ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание предполагаемой соучастницы задержанного мужчины.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60