На рассмотрение участникам был вынесен вопрос служебной практики по служебным спорам в органах внутренних дел...

На Петровке, 38 под председательством заместителя начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца состоялся учебно-методический сбор с руководителями подразделений столичной полиции.На рассмотрение участникам был вынесен вопрос служебной практики по служебным спорам в органах внутренних дел. С информацией по данной теме выступила начальник Правого управления ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Екатерина Григорьева. Она отметила, что служебная деятельность осуществляется в условиях динамичного изменения законодательства, касаемо всех направлений оперативно-служебной деятельности.В ходе встречи были рассмотрены вопросы формирования судебной практики, складывающейся при рассмотрении споров об увольнении со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, проблемы, возникающие при проведении аттестационных комиссий и другие аспекты данного направления деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве