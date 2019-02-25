Недавно украинский активисты в Америке позвонили в кинотеатры, требуя отменить показ российского блокбастера Т-34. Ранее с тем же выступило и посольство Украины в Вашингтоне.

Недавно украинский активисты в Америке позвонили в кинотеатры, требуя отменить показ российского блокбастера "Т-34". Ранее с тем же выступило и посольство Украины в Вашингтоне. Аргумент — в том, что фильм, якобы "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию России в мире, жертвой которой стала и Украина".Вообще кино — про другую эпоху. Еще в "Т-34" нет ни одного украинца. Но посольство, видимо, решив сделать свою страничку в Интернете филиалом сайта "Миротворец", опубликовало список американских кинотеатров, в афишах которых — "Т-34". Не помогло. Лишь в одном городе — Сан-Франциско — из-за звонков радикалов показ был отменен. А в целом спасибо за рекламу. Картина прошла в Штатах с большим успехом. По словам представителя прокатной компании "Киносфера", российский фильм в Америке собирал аншлаги в залах.