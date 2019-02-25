В последнее время репортеры стали все чаще замечать российскую актрису в компании английского ведущего программы Поедем, поедим!. Сам Джон Уоррен уже успел рассказать журналистам об отношениях с Любовью Толкалиной.
В последнее время репортеры стали все чаще замечать российскую актрису в компании английского ведущего программы "Поедем, поедим!". Сам Джон Уоррен уже успел рассказать журналистам об отношениях с Любовью Толкалиной.
Звезд заметили вместе накануне Дня святого
Валентина. Влюбленные отдыхали на горнолыжном курорте в поселке Эстосадок
под Сочи. По словам Джона Уоррена, они познакомились в конце прошлого
года, и сразу обнаружили, что у них много общих интересов: знаменитости очень любят музыку
и интересуются русской культурой.
В то же время журналист отметил, что из-за
напряженного графика он редко видится с новой избранницей. Тем не менее ему удалось уже побывать на нескольких спектаклях, где сыграла . Телеведущий добавил, что ему очень нравится общаться с "такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной".
"Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому
видеться получается нечасто. Тем не менее могу похвастаться: я сумел пару раз
вырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотреть
прекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях", – передает
слова журналиста издание "".
Напомним, в прошлом состояла в
романтических отношениях с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у пары
родилась дочь Мария. В 2017 году влюбленные официально объявили о расставании.
Длительное время СМИ приписывали актрисе роман с вокалистом группы "Аквариум"
Борисом Гребенщиковым. Однако, как оказалось, звезд связывали только дружеские
отношения, сообщает .