В последнее время репортеры стали все чаще замечать российскую актрису в компании английского ведущего программы Поедем, поедим!. Сам Джон Уоррен уже успел рассказать журналистам об отношениях с Любовью Толкалиной.

В последнее время репортеры стали все чаще замечать российскую актрису в компании английского ведущего программы "Поедем, поедим!". Сам Джон Уоррен уже успел рассказать журналистам об отношениях с Любовью Толкалиной.Звезд заметили вместе накануне Дня святогоВалентина. Влюбленные отдыхали на горнолыжном курорте в поселке Эстосадокпод Сочи. По словам Джона Уоррена, они познакомились в конце прошлогогода, и сразу обнаружили, что у них много общих интересов: знаменитости очень любят музыкуи интересуются русской культурой.В то же время журналист отметил, что из-занапряженного графика он редко видится с новой избранницей. Тем не менее ему удалось уже побывать на нескольких спектаклях, где сыграла . Телеведущий добавил, что ему очень нравится общаться с "такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной"."Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтомувидеться получается нечасто. Тем не менее могу похвастаться: я сумел пару развырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотретьпрекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях", – передаетслова журналиста издание "".Напомним, в прошлом состояла вромантических отношениях с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у парыродилась дочь Мария. В 2017 году влюбленные официально объявили о расставании.Длительное время СМИ приписывали актрисе роман с вокалистом группы "Аквариум"Борисом Гребенщиковым. Однако, как оказалось, звезд связывали только дружескиеотношения, сообщает .