Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.Повышение пошлин планировалось на 1 марта. Однако, по словам Трампа, США добились существенного прогресса в переговорах с китайской стороной. Договоренности достигнуты по таким важным структурным вопросам, как интеллектуальная собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта, услуги и прочее.I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019"В результате этих очень продуктивных переговоров я буду откладывать повышение тарифов в США, запланированное на 1 марта", — сообщил Трамп и добавил, что ради того, чтобы стороны добились дополнительного прогресса, он намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Переговоры могут пройти на собственной вилле Трампа в Мар-а-Лаго.