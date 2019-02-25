Главный тренер футбольного клуба Ростов Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над Краснодаром в ответной встрече 1/4 финала Кубка России. По мнению специалиста, для первого официального матча его подопечные сыграли нормально, но работы еще очень много.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" в ответной встрече 1/4 финала Кубка России. По мнению специалиста, для первого официального матча его подопечные сыграли нормально, но работы еще очень много."Первый тайм не понравился. Второй был лучше. Есть куда стремиться. Для первого официального матча сыграли нормально. Много над чем еще будем работать. Сыграли неплохо, но ничего выдающегося", – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова".Напомним, что ростовский клуб обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Кубка России.