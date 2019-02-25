Как
далеко можно зайти в своих мечтаниях, особенно, если ты стал лидером
предвыборной кампании. Комик Владимир Зеленский задумал провести в Крыму
Олимпийские игры.
Как
далеко можно зайти в своих мечтаниях, особенно, если ты стал лидером
предвыборной кампании. Комик Владимир Зеленский задумал провести в Крыму
Олимпийские игры.
Устами
своего персонажа из сериала "Слуга народа" Зеленский замахнулся на организацию летней
Олимпиады в российским Крыму. Многие украинцы воспринимают героя Зеленского в
фильме в качестве реального кандидата. Во многом, благодаря сериалу, артисту
удалось стать лидером предвыборной гонки.
Фраза
про проведение Олимпиады вошла в трейлер нового сезона сериала "Слуга народа",
который сейчас активно крутят по украинскому телевидению. Многие зрители
воспринимают ее как сказанную от имени кандидата в президенты Владимира Зеленского, а не как
произнесенную героем фильма.
И в
кино, и в жизни актер грезит о возврате потерянных территорией. Но его мечты
никогда не станут реальностью. Сам он это, конечно же, понимает, но признать
это публично – значит расписаться в своей политической смерти.
Президентские
выборы пройдут на Украине 31 марта. По последним данным социологических опросов,
рейтинг кандидатов выглядит так: на первом месте со значительным отрывом
располагается актер Владимир , далее следует действующий президент
Петр Порошенко. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, представляющая партию "Батькивщина".
Всего
в избирательном бюллетене будет 44 фамилии. Это рекорд в новейшей истории
Украины. Эксперты прогнозируют, что выборы пройдут в два тура. Если во второй
тур выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то победа, скорее всего, будет за
нынешним лидером страны. В случае борьбы Порошенко и , президентом
Украины, вероятно, станет бывший кавээнщик.