Как далеко можно зайти в своих мечтаниях, особенно, если ты стал лидером предвыборной кампании. Комик Владимир Зеленский задумал провести в Крыму Олимпийские игры.

Какдалеко можно зайти в своих мечтаниях, особенно, если ты стал лидеромпредвыборной кампании. Комик Владимир Зеленский задумал провести в КрымуОлимпийские игры.Устамисвоего персонажа из сериала "Слуга народа" Зеленский замахнулся на организацию летнейОлимпиады в российским Крыму. Многие украинцы воспринимают героя Зеленского вфильме в качестве реального кандидата. Во многом, благодаря сериалу, артистуудалось стать лидером предвыборной гонки.Фразапро проведение Олимпиады вошла в трейлер нового сезона сериала "Слуга народа",который сейчас активно крутят по украинскому телевидению. Многие зрителивоспринимают ее как сказанную от имени кандидата в президенты Владимира Зеленского, а не какпроизнесенную героем фильма.И вкино, и в жизни актер грезит о возврате потерянных территорией. Но его мечтыникогда не станут реальностью. Сам он это, конечно же, понимает, но признатьэто публично – значит расписаться в своей политической смерти.Президентскиевыборы пройдут на Украине 31 марта. По последним данным социологических опросов,рейтинг кандидатов выглядит так: на первом месте со значительным отрывомрасполагается актер Владимир , далее следует действующий президентПетр Порошенко. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, представляющая партию "Батькивщина".Всегов избирательном бюллетене будет 44 фамилии. Это рекорд в новейшей историиУкраины. Эксперты прогнозируют, что выборы пройдут в два тура. Если во второйтур выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то победа, скорее всего, будет занынешним лидером страны. В случае борьбы Порошенко и , президентомУкраины, вероятно, станет бывший кавээнщик.