Исполнилось пять лет с момента кровавого госпереворота, устроенного украинскими националистами. Бессмысленная жестокость, прямо-таки дикость - вот что демонстрировали радикалы.

Автор: Дмитрий КиселёвИсполнилось пять лет с момента кровавого госпереворота, устроенного украинскими националистами. Бессмысленная жестокость, прямо-таки дикость — вот что демонстрировали радикалы. Президент Янукович уже подписал соглашение о новых выборах через полгода и подписал был любое — о выборах хоть через три недели, так нет, в его резиденцию вломились, чтобы убить. А европейские гарантии мирного перехода оказались пустышкой.Переворот стал фактом. Спустя полтора месяца киевская хунта начала братоубийственную войну на Донбассе. Лишь убитых, по заниженным данным ООН, — более 10 тысяч человек, а беженцев из зоны конфликта только Россия приняла под 2,5 миллиона.В июне 2014-го президентом Украины стал "шоколадный король", олигарх Петр Порошенко. На нем — кровь переворота, кровь гражданской войны, беспросветная нищета, до которой доведена Украина.31 марта на Украине — президентские выборы. Осталось чуть более месяца. Порошенко в стране ненавидят, хотя опросы показывают, что он в тройке лидеров. Правда, само слово "опрос" на Украине вызывает если не хохот, то загадочную улыбку. Это у тех, кто поосторожнее. Ведь все понимают, что нарисованные цифры — прелюдия к фальсификации результатов голосования.И все же, если по опросам, то Порошенко пока там на втором месте. На третьем с небольшим отрывом — Юлия Тимошенко. Она-то как раз и говорит, что ничего общего с реальностью эти цифры не имеют. Но все же по публикуемым цифрам гонку возглавляет популярный комик Зеленский.Самая последовательная позиция в отношениях с Россией — у лидера оппозиции Юрия Бойко. Квалифицированный и уравновешенный политик, не раздающий пустых обещаний. Но в среде бушующего популизма такие сейчас не очень в цене. Социологи не оставляют ему шанса пройти хотя бы во второй тур.Можно удивляться, но факт, что именно Зеленский стал открытием в президентской кампании этого года. А его популярность — тоже факт. И этому есть объяснение. Свежее лицо в политике. От старых многие уже устали. Не олигарх, хотя и не беден. Не запачкан в коррупции, что хорошо. За ним нет ошибок, поскольку никогда ни за что и ни за кого не отвечал. Здесь все кристально чисто. Вызывает добрые чувства, поскольку может рассмешить.Даже если кто-то и не верит в его политический талант, все равно за Зеленского — как против всех. За Зеленским — обиженный Порошенко олигарх Коломойский — владелец телеканала "1+1". Это значит, что эфир у Зеленского гарантированно есть.Но если кроме шуток, что Зеленский думает, например, о Донбассе? "Я считаю, что вообще вся эта тема, эти куски земли — это все про человеческую жизнь. Поэтому я бы взял человеческую жизнь и поставил бы — вот наша цель. Сохранить людей. Поэтому любой вариант — мы туда пойдем армией — я убираю. Придется говорить. Хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек", — уверяет Зеленский.Не надо иллюзий. У него полно антироссийских высказываний. Он — олигархическая креатура. Один из наемников Коломойского. И Зеленский сдавал свои гонорары в поддержку так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе. То есть кровь и на нем.А программа? Программу Зеленский попросил написать ему самих украинцев, мол, присылайте свои пожелания, будет вам и программа. На что пошутил уже мэр Киева Виталий Кличко: "Это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров советы, как взлетать. Я не хотел бы оказаться в таком самолете". Кличко шутит, хотя чаще и сам смешон для киевлян.Автор: Андрей КоноваловТема политики не сходит с улиц украинской столицы. Сегодня не бунтуют, но обсуждают президента, министров и, конечно, мэра Киева Виталия Кличко.В прошлом — киевская площадь Октябрьской революции, теперь — Площадь независимости, Майдан незалежности. Для многих — символ смены власти под натиском возмущенного народа. Вокруг красиво, но лучше смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о разломанные тротуарные плиты, лежащие тут годами. Центр политической жизни Украины: здесь были и "Кучму гэть" в 2001-м, и "оранжевая революция", и, наконец, Евромайдан в 2013-2014 годах.Улица героев "небесной сотни". Это название на карте Киева появилось в 2014 году. Пять лет назад 20 февраля здесь погибли десятки участников Майдана. Снайперы вели огонь по протестующим с разных сторон. Виновные в расстреле до сих пор не установлены. Сейчас тут временный мемориальный комплекс, который в скором времени должен сменить Музей революции достоинства.Массовая гибель участников Майдана и работников правоохранительных органов стала поворотным моментом так называемой "революции достоинства" — именно после этого к власти пришла нынешняя политическая элита.Туристка из Англии Кэролайн знает о годовщине трагических событий на Майдане, пришла посмотреть рекламируемую экспозицию. Говорит, что-то читала в британских газетах в то время. Но почти все забыла. Сейчас британских газетах об этом уже не пишут. "Думаю, британцы очень сочувствовали украинцам. Все выглядело так, что они были против попытки захвата русскими", — говорит Кэролайн.Киевлянки Зоя и Татьяна помнят события пятилетней давности — были против президента Виктора Януковича, который обещал Европу и НАТО, а потом сменил курс. Говорят, Евромайдан был не зря, но жить лучше не стали.Лучшую жизнь украинцам сейчас обещают 44 кандидата в президенты. Улицы пестрят плакатами, стоят агитационные палатки. Больше всего агитаторов у действующего президента Петра Порошенко, но люди их не замечают. Местами разгораются жаркие споры."Обманывают, что убивают российские солдаты. Это обман полный. Там убивают украинцы один другого. Из "Градов" стреляли по Краматорску и по Славянску", — рассказывают люди.А часть жителей вне актуальной политической повестки отмечает 23 февраля походом в киевский Музей Великой отечественной войны. "Это правильный праздник. Пришли дедушек вспомнить. Так что мы не забываем советские праздники", — признаются люди.До выборов президента Украины осталось чуть больше месяца. Большая часть населения не определилась, за кого голосовать.