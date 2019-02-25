УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Козловой Татьяны Николаевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Козловой Татьяны Николаевны, 1981 года рождения, которая 16 февраля 2019 года ушла из дома в поселке Коммунарка г. Москвы и до настоящего времени её местонахождение не известно.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 166 см., славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русыеБыла одета: в черное пальто с капюшоном, синие джинсы, черный шарф, черные сапогиПолиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(495) 850-22-38