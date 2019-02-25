УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Паккера Игоря Викторовича...

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Паккера Игоря Викторовича, 07.02.1972 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 23.05.2006 года.Приметы: на вид 25-45 лет, рост около 176 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.Был одет: спортивный костюм черного цвета, светлая клетчатая рубашка с длинным рукавом, кроссовки белого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29