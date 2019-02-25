УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ракиты Кирилла Андреевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ракиты Кирилла Андреевича, 1998 года рождения, который 18 февраля 2019 года ушел из дома в г. Московский и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 21 год, славянской внешности, среднего телосложения, рост 175 см., глаза голубого цвета, волосы прямые светлые.Особые приметы: татуировка в виде креста на запястье.Был одет: куртка зимняя черного цвета, белые кроссовки.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)-010-51-79