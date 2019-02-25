Новое спортивное медиа набирает популярность в
Сети: год назад на просторах Рунета появился проект Sport24. Сегодня – это узнаваемый и популярный ресурс со своим стилем и эксклюзивными материалами.
Новое спортивное медиа набирает популярность в
Сети: год назад на просторах Рунета появился проект Sport24. Сегодня – это узнаваемый и популярный ресурс со своим стилем и эксклюзивными материалами.
Год назад холдинг
S8 Capital представил свой проект Sport24. Редакцию возглавил известный
спортивный журналист Самвел Авакян.
Команда собиралась в срочном
режиме – через несколько дней начиналась Олимпиада в Корее. "Благодаря профессионализму и энтузиазму
немногочисленного на тот момент коллектива во время Игр-2018
у Sport24 уже получился первый спецпроект и свой эксклюзивный контент",
– вспоминает руководитель редакции.
Молодое издание
пополнили известные журналисты, редакторы и фотографы, сотрудничавшие с другими
ведущими спортивными и неспортивными СМИ. Sport24 сотрудничает
со "Спартаком" и "Динамо", ЦСКА и "Ахматом" и многими
другими командами.
Летом 2018 года
S8 Capital и Федерация регби России подписали соглашение об информационной
поддержке популяризации этого вида спорта в целом и сборной России
по регби в частности. В начале 2019 года Sport24 стал
информационным партнером Федерации бокса России.
Успех к новому
проекту пришел быстро: уже в апреле 2018 года Sport24 был назван самым читаемым медиа в
своем сегменте по данным "Медиатора", в сентябре стал вторым по цитируемости спортивным
изданием по версии "Медиалогии".
В абсолютных
цифрах рост аудитории составил несколько тысяч процентов: в стартовом
феврале 2018 года количество просмотров сайта sport24.ru было около 800 тысяч
в месяц, а в январе 2019 этот показатель достиг рекордной
отметки.
Для привлечения аудитории большую роль сыграл чемпионат мира по футболу. В дни
мундиаля среднесуточная аудитории ресурса составляла более 150 тысяч уникальных
пользователей. А один только атмосферный репортаж с улиц Москвы
на портала собрал почти полмиллиона просмотров.
За первый
год работы рекордным оказалось 7 октября 2018 года. Самым популярным
у аудитории стал бой в рамках турнира UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором
Макгрегором. В этот день на сайт зашли более полумиллиона пользователей.
Успех и
узнаваемость проекта отметил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. "Знаю, что многие
болельщики и любители спорта активно посещают Sport24. Наряду
с другими спортивными порталами я также практически ежедневно захожу
на страницы сайта, где вижу немало интересного", – сказал Черчесов. Он
выразил надежду на то, что журналисты издания и в дальнейшем будут
профессионально выполнять свою работу и радовать своих читателей
оперативными новостями и яркими материалами.