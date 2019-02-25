Новое спортивное медиа набирает популярность в Сети: год назад на просторах Рунета появился проект Sport24. Сегодня – это узнаваемый и популярный ресурс со своим стилем и эксклюзивными материалами.

Новое спортивное медиа набирает популярность вСети: год назад на просторах Рунета появился проект Sport24. Сегодня – это узнаваемый и популярный ресурс со своим стилем и эксклюзивными материалами.Год назад холдингS8 Capital представил свой проект Sport24. Редакцию возглавил известныйспортивный журналист Самвел Авакян.Команда собиралась в срочномрежиме – через несколько дней начиналась Олимпиада в Корее. "Благодаря профессионализму и энтузиазмунемногочисленного на тот момент коллектива во время Игр-2018у Sport24 уже получился первый спецпроект и свой эксклюзивный контент",– вспоминает руководитель редакции.Молодое изданиепополнили известные журналисты, редакторы и фотографы, сотрудничавшие с другимиведущими спортивными и неспортивными СМИ. Sport24 сотрудничаетсо "Спартаком" и "Динамо", ЦСКА и "Ахматом" и многимидругими командами.Летом 2018 годаS8 Capital и Федерация регби России подписали соглашение об информационнойподдержке популяризации этого вида спорта в целом и сборной Россиипо регби в частности. В начале 2019 года Sport24 сталинформационным партнером Федерации бокса России.Успех к новомупроекту пришел быстро: уже в апреле 2018 года Sport24 был назван самым читаемым медиа всвоем сегменте по данным "Медиатора", в сентябре стал вторым по цитируемости спортивнымизданием по версии "Медиалогии".В абсолютныхцифрах рост аудитории составил несколько тысяч процентов: в стартовомфеврале 2018 года количество просмотров сайта sport24.ru было около 800 тысячв месяц, а в январе 2019 этот показатель достиг рекорднойотметки.Для привлечения аудитории большую роль сыграл чемпионат мира по футболу. В днимундиаля среднесуточная аудитории ресурса составляла более 150 тысяч уникальныхпользователей. А один только атмосферный репортаж с улиц Москвына портала собрал почти полмиллиона просмотров.За первыйгод работы рекордным оказалось 7 октября 2018 года. Самым популярныму аудитории стал бой в рамках турнира UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и КоноромМакгрегором. В этот день на сайт зашли более полумиллиона пользователей.Успех иузнаваемость проекта отметил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. "Знаю, что многиеболельщики и любители спорта активно посещают Sport24. Нарядус другими спортивными порталами я также практически ежедневно захожуна страницы сайта, где вижу немало интересного", – сказал Черчесов. Онвыразил надежду на то, что журналисты издания и в дальнейшем будутпрофессионально выполнять свою работу и радовать своих читателейоперативными новостями и яркими материалами.