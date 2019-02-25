17-летние местные жители до приезда правоохранителей удерживали злоумышленника, похитившего телефон у школьницы.

В ЗАТО г. Радужный в преддверии Дня защитника Отечества состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого полицейские вручили благодарности трем 17-летним местным жителям. Несколько дней назад благодаря смелости и решительности ребят был задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении грабежа.14 февраля Алексей Сударкин, Михаил Балыгин и Иван Макаров возвращались домой после спортивной секции. Рядом с ребятами шла школьница, которая разговаривала по телефону. Внезапно к девушке подбежал неизвестный, вырвал из рук гаджет и попытался скрыться. Молодые люди не растерялись и быстро среагировали на ситуацию. Иван остался с перепуганной девочкой, а Михаил и Алексей бросились вслед за нападавшим. Догнав его, ребята вызвали полицию и удерживали мужчину до приезда правоохранителей.На следующий день в отношении задержанного, ранее судимого местного жителя, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Вручая благодарности ребятам, помощник начальника МО МВД - начальник ОРЛС Михаил Шабанов отметил, что ребята, несмотря на возраст, поступили как настоящие мужчины, достойно и смело. Сотрудники полиции пожелали юношам успехов в учебе и спорте и пригласили на службу в органы внутренних дел.В ответном слове ребята поблагодарили сотрудников полиции, а также отметили, что поступить иначе не могли и всегда готовы оказать помощь полицейским в охране правопорядка в родном городе.