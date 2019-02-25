Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 54 тысячи рублей

Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 54 тысячи рублейХрустальном районе. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина и грабил прохожих, и воровал из чужих домов.В середине мая прошлого года злоумышленник напал на женщину, сорвал в её шеи золотые украшения и убежал.Правоохранители задержали грабителя, а после этого выяснили, что мужчина совершил еще три преступления.Обвиняемый, используя нож, открыл створку пластикового окна и залез в чужую квартиру, планируя что-нибудь украсть. Однако его ждал неприятный сюрприз - сработала сигнализация. Но это не остановило мужчину. Через несколько дней он украл мобильный телефон, ноутбук и планшет.Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 54 тысячи рублей.Уголовное дело направлено в суд.