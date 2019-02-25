В ходе следствия установлена причастность фигуранта к четырем эпизодам преступной деятельности.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении безработного 48-летнего жителя Кировской области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (попытка кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, в середине мая 2018 года обвиняемый в городе Гусь-Хрустальный напал на женщину, сорвал в её шеи золотые украшения и скрылся в неизвестном направлении.Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Гусь-Хрустальный» на территории района в начале июня 2018 года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и заключен под стражу.В ходе следствия были установлены ещё три эпизода преступной деятельности обвиняемого.В конце мая 2018 года злоумышленник, используя нож, отжал створку пластикового окна и проник в одну из квартир в районном центре, планируя совершить кражу имущества. Однако довести преступный умысел до конца фигуранту не удалось - в квартире сработала сигнализация. Через несколько дней обвиняемый совершил хищение мобильного телефона, планшета и ноутбука из квартир местных жителей.Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 54 000 рублей.Часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.