В происшествии пострадала несовершеннолетняя пассажирка

В происшествии пострадала несовершеннолетняя пассажиркаДля одного из жителей Коврова День защитника отечества прошел совсем не празднично. Днем 23 февраля на улице Долинной произошло ДТП, в котором автомобиль перевернулся на крышу.46-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, при возникновении препятствия, изменил траекторию движения, однако не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.В происшествии пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Ее госпитализировали.