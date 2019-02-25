Сотрудники компании – заказчика перечислили на валютный счет контрагента около 62,5 млн рублей, однако встречные обязательства по договору так и не были исполнены, а денежные средства похищены...
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению финансового директора коммерческой организации, осуществляющей услуги по бронированию, в хищении около 62,5 млн рублей иностранной компании под предлогом реализации входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как было установлено в ходе расследования, не позднее января 2018 г. фигурант, действуя от имени организации, заключил c одной из иностранных компаний договор реализации входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, согласно условиям которого исполнитель взял на себя обязательства по бронированию и продаже входных билетов на матчи. В период с февраля по апрель сотрудники компании – заказчика перечислили на валютный счет контрагента в общей сумме 62 473 680 рублей, однако встречные обязательства по договору так и не были исполнены, а денежные средства похищены.
По данному факту и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В июне 2018 г. фигурант был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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