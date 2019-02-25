Сотрудники компании – заказчика перечислили на валютный счет контрагента около 62,5 млн рублей, однако встречные обязательства по договору так и не были исполнены, а денежные средства похищены...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению финансового директора коммерческой организации, осуществляющей услуги по бронированию, в хищении около 62,5 млн рублей иностранной компании под предлогом реализации входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, не позднее января 2018 г. фигурант, действуя от имени организации, заключил c одной из иностранных компаний договор реализации входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, согласно условиям которого исполнитель взял на себя обязательства по бронированию и продаже входных билетов на матчи. В период с февраля по апрель сотрудники компании – заказчика перечислили на валютный счет контрагента в общей сумме 62 473 680 рублей, однако встречные обязательства по договору так и не были исполнены, а денежные средства похищены.По данному факту и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В июне 2018 г. фигурант был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28