Врачи делают всё возможное для спасения её жизни
Врачи делают всё возможное для спасения её жизни
В Муроме местного жителя подозревают в покушении на убийство.
23 февраля мужчина пришел в кафе, чтобы отметить праздник. Там он встретил бывшую жену и несколько своих знакомых.
Компания просидела в кафе до самого утра. Пока ждали такси, между бывшими супругами начался конфликт, вызванный спором об опеке над двумя детьми. Каждый из родителей хотел единолично воспитывать малышей.
В пылу гнева мужчина нанёс матери своих детей ножевые ранения. Их знакомые вызвали скорую помощи, 27-летнюю женщину экстренно доставили в местную больницу. Врачи делают всё возможное для спасения её жизни.
Нападавшего задержали прямо на месте преступления. Маленьких детей передали под временную опеку родных.