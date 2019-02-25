Врачи делают всё возможное для спасения её жизни

Врачи делают всё возможное для спасения её жизниВ Муроме местного жителя подозревают в покушении на убийство.23 февраля мужчина пришел в кафе, чтобы отметить праздник. Там он встретил бывшую жену и несколько своих знакомых.Компания просидела в кафе до самого утра. Пока ждали такси, между бывшими супругами начался конфликт, вызванный спором об опеке над двумя детьми. Каждый из родителей хотел единолично воспитывать малышей.В пылу гнева мужчина нанёс матери своих детей ножевые ранения. Их знакомые вызвали скорую помощи, 27-летнюю женщину экстренно доставили в местную больницу. Врачи делают всё возможное для спасения её жизни.Нападавшего задержали прямо на месте преступления. Маленьких детей передали под временную опеку родных.