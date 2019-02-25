Мальчикам вручили благодарности от полиции

Мальчикам вручили благодарности от полицииВ Радужном полицейские вручили благодарности подросткам, которые помогли поймать подозреваемого в грабеже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 17-летние ребята удерживали мужчину, который украл телефон у школьницы.Алексей Сударкин, Михаил Балыгин и Иван Макаров шли домой после спортивной секции. Рядом с ними шла девочка, разговаривающая по телефону. Внезапно к ней подбежал мужчину, вырвал из рук смартфон и попытался убежать. Однако подростки не растерялись и быстро среагировали на ситуацию. Иван остался с испуганной девочкой, а Михаил и Алексей побежали за нападавшим. Догнав его, ребята вызвали полицейский и держали мужчину до их приезда.На следующий день в отношении ранее судимого местного жителя возбудили уголовное дело.А подростки рассказали, что поступить иначе не могли и всегда готовы оказать помощь полицейским в охране правопорядка в своем родном городе.