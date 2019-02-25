Приятель, по его мнению, плохо обращался с родными

Приятель, по его мнению, плохо обращался с роднымиРанее судимого жителя Собинки признали виновным в избиении человека.Мужчина и его друг сильно поругались из-за того, что последний плохо обращался со своей сестрой и матерью. Во время конфликта подсудимый схватил сувенирную биту и ударил й приятеля. Потерпевший получил травмы средней тяжести.На суде мужчина признал свою вину, а также возместил моральный ущерб другу. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам условно.