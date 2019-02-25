Злоумышленница, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилая женщина расспрашивала провизора о лекарствах, незаметно вытащила из ее сумочки кошелек, после чего скрылась...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 44-летнюю ранее судимую приезжую по подозрению в краже кошелька у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 67-летняя жительница района. Пенсионерка рассказала, что в аптеке на Осеннем бульваре она обнаружила пропажу кошелька из сумки.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилая женщина расспрашивала провизора о лекарствах, незаметно вытащила из ее сумочки кошелек, после чего скрылась. Похищенным подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93