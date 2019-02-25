«Владимирский хлебокомбинат» Московский государственный университет пищевых производств подписали Договор о сотрудничестве

«Владимирский хлебокомбинат» Московский государственный университет пищевых производств подписали Договор о сотрудничествеУправляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин и ректор Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Михаил Балыхин подписали Договор о сотрудничестве, сроком на 5 лет. Подписание состоялось в ходе масштабного совещания в МГУПП, с участием профильных отраслевых министерств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций высшего образования. В рамках совещания были обсуждены возможные модели взаимодействия промышленных предприятий и образовательных организаций и подписан еще ряд соглашений.Договор между Владимирским хлебокомбинатом и МГУПП подразумевает проведение совместных научно-исследовательских фундаментальных и прикладных работ. Будет осуществляться самое тесное взаимодействие в рамках реализации МГУПП образовательных программ профессионального образования, подготовки кадров высшей квалификации, а также подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации научных и научно-педагогических работников. Образовательное учреждение и предприятие планируют выполнение прикладных и поисковых научных исследований, организацию прохождения производственных и преддипломных практик, научных изысканий. Будут создаваться условия для обмена идеями, информацией и технологиями. В перспективе создание совместного предприятия по производству кондитерских изделий, безглютеновых продуктов и прочих хлебобулочных изделий. С его созданием незабываемый вкус владимирского хлеба станет неотъемлемой частью МГУПП!