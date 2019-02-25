Эксперты и юристы проекта «Защита потребителя» ответят на любые вопросы про обувь

Эксперты и юристы проекта «Защита потребителя» ответят на любые вопросы про обувьВладимирское отделение Молодёжного союза юристов проведёт горячую линию и прием для жителей области, где расскажет о всех тонкостях выбора обуви. Мероприятие на тему «Дефекты обуви. Всегда ли прав потребитель?» пройдет 26 февраля.Эксперты и юристы проекта «Защита потребителя» ответят на вопросы про качество обуви, ее гарантийный срок, материалах для ботинок и много другое.С 12 до 14 часов по телефону 8(920)920-25-15 будет работать горячая линия, в эти же часы можно получить и личную консультацию по адресу - улица Офицерская, 9-а, остановка «Пугачёва».