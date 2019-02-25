Его в скором времени построят рядом с Центральным рынком на улице Батурина

Его в скором времени построят рядом с Центральным рынком на улице БатуринаВладимирцы могут придумать название для нового торгового центра, который в скором времени построят рядом с Центральным рынком на улице Батурина.Администрация города совместными усилиями решить этот вопрос, а за лучшую идею даже подарят приз — портативную колонку JBL Flip 3! Свой вариант можно предложить до 23:59 3 марта. С 4 по 10 марта будет идти голосование. То название, которое наберет большее количество голосов и будет выигрышным.Предложения с названием нового торгового центра так и льются. Кто-то придумывает просто красивые слова и сочетания, а кто-то рассматривает будущее строение с исторической точки зрения, опираясь на то, что на этом месте находилось ранее.Если и вы хотите поучаствовать в этом конкурсе, подпишитесь на группу и напишите свой вариант названия в комментариях к этой записи. Вы можете предложить любое количество названий, но повторять предыдущие они не должны.