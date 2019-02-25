И стала первой в Центральном федеральном округе

И стала первой в Центральном федеральном округеВладимирская таможня стала одной из лучших в России, заняв третье место. Наши таможенники уступили лишь Татарстану и Тюмени. Кроме того, Владимирскую таможню признали лучшей в Центральном федеральном округе.Во Владимирскую таможню входит 11 постов, которые расположены во Владимирской и Ивановской областях.В 2018 году общее число поступивших в область товарных партий составило 33 тысячи. Специалисты зарегистрировали и выпустили почти 68 тысяч деклараций на товары. В федеральный бюджет перечислили 27 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.