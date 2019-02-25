Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon замечен у берегов Крыма. Сообщается, что он провел разведку в районе Керченского пролива, а также в районе Севастополя.

Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon замечен у берегов Крыма. Сообщается, что он провел разведку в районе Керченского пролива, а также в районе Севастополя.Бортовой номер разведчика – 168848, уточняет РИА Новости. В 16:25 по времени Москвы самолет взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. В 17:45 он пересек воздушное пространство Болгарии и приступил к разведке в 125 километрах от Крымского моста. К 20:35 он появился в южной части полуострова – возле Севастополя. Далее в течение трех часов самолет курсировал возле южных районов Крыма. Траектория самолета отслеживалась мониторинговым ресурсом PlaneRadar, который обнародовал информацию на странице Twitter.16:25 мск.Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США