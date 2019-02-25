Телеведущая раскритиковала своих подписчиков в Instagram. Дана Борисова назвала их дураками.

Телеведущая раскритиковала своих подписчиков в Instagram. Дана Борисованазвала их дураками.Знаменитость сообщила,что находится в одном из своих любимых отелей на Самуи. Вместе с тем, возмутилась словами фолловеров о том,что у нет денег на обратный билет."Писать ерунду иобмусоливать, что чуть ли не пойми какая туда приползла и откуда информация,что нет денег на обратный билет? Билет куплен еще в Москве, нормальные людивсегда планируют свой отдых и покупают билет в оба конца, я живу в шикарномотеле, искренность человеческую и доброту не надо путать с дебилизмом", –заявила Борисова на своей странице в соцсети. На это интернет-пользователиуказали Дане на то, что она сама об этом писала."Вы сами вчера писалипро билет", – отметила одна из подписчиц. "На НОВЫЙ ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ Новый, если откладыватьдату отъезда и покупать новый. Обратный билет у меня на пнк и куплен в Москвееще, и с какой стати у меня здесь нет денег, вот дураки то, прости господи", – приводитответ Борисовой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены– прим. ред.).Кроме того, ведущаяобратилась к ненавистникам. "О, хейтеры за эти дниминус 2 кг. Все живые люди, давайте не будем об этом забывать", -призвала Борисова.Ранее Дана написала, что унее был очень тяжелый день, и она даже плакала. "Поняла, что совершенно неготова возвращаться. Я не в том состоянии, чтобы вернуться и рисковать своейтрезвостью. Денег на новый билет нет, но буду что-то придумывать", – сообщилаКак выяснилось, звезду превратно поняли.