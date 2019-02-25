Телеведущая раскритиковала своих подписчиков в Instagram. Дана Борисова
назвала их дураками.
Телеведущая раскритиковала своих подписчиков в Instagram. Дана Борисова
назвала их дураками.
Знаменитость сообщила,
что находится в одном из своих любимых отелей на Самуи. Вместе с тем, возмутилась словами фолловеров о том,
что у нет денег на обратный билет.
"Писать ерунду и
обмусоливать, что чуть ли не пойми какая туда приползла и откуда информация,
что нет денег на обратный билет? Билет куплен еще в Москве, нормальные люди
всегда планируют свой отдых и покупают билет в оба конца, я живу в шикарном
отеле, искренность человеческую и доброту не надо путать с дебилизмом", –
заявила Борисова на своей странице в соцсети. На это интернет-пользователи
указали Дане на то, что она сама об этом писала.
"Вы сами вчера писали
про билет", – отметила одна из подписчиц. "На НОВЫЙ ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ Новый, если откладывать
дату отъезда и покупать новый. Обратный билет у меня на пнк и куплен в Москве
еще, и с какой стати у меня здесь нет денег, вот дураки то, прости господи", – приводит
ответ Борисовой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены
– прим. ред.).
Кроме того, ведущая
обратилась к ненавистникам. "О, хейтеры за эти дни
минус 2 кг. Все живые люди, давайте не будем об этом забывать", -
призвала Борисова.
Ранее Дана написала, что у
нее был очень тяжелый день, и она даже плакала. "Поняла, что совершенно не
готова возвращаться. Я не в том состоянии, чтобы вернуться и рисковать своей
трезвостью. Денег на новый билет нет, но буду что-то придумывать", – сообщила
Как выяснилось, звезду превратно поняли.