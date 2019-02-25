Согласно данным молдавского ЦИК, полученным после обработки 10 процентов протоколов, на выборах в парламент страны лидируют социалисты. Они набрали 30,4 процента голосов.

Согласно данным молдавского ЦИК, полученным после обработки 10 процентов протоколов, на выборах в парламент страны лидируют социалисты. Они набрали 30,4 процента голосов. Ранее, после обработки 3 процентов протоколов, сообщалось о лидерстве правящей Демократической партии. Однако в настоящий момент вперед вырвались социалисты.Всего в парламент пока проходят четыре партии, передает РИА Новости. Законодатели избираются на четыре года. Выборы впервые прошли по смешанной системе: 50 кандидатов по партийным спискам и 51 – по мандатным округам. Избирательный порог для партии – шесть процентов, для электорального блока – восемь процентов.