По результатам обработки 75,34 процентов голосов на выборах в Молдавии вперед снова вырвалась партия социалистов. Они набрали 31,45 процента голосов. Следом идет правящая Демократическая партия, набравшая 25,6 процента голосов.

По результатам обработки 75,34 процентов голосов на выборах в Молдавии вперед снова вырвалась партия социалистов. Они набрали 31,45 процента голосов. Следом идет правящая Демократическая партия, набравшая 25,6 процента голосов.Лидер демократов – скандально известный молдавский политик Владимир Плахотнюк, "серый генерал" страны, причастный к убийствам и мошенничеству в международных масштабах. Аналитики опасаются, что сторонники демократов могут подтасовать результаты голосования.Третье место занимает блок "Акум", критикующий демократов, передает ТАСС. Он набрал 24,36 процента голосов. Партия "Шор" – четвертый претендент – получила 9,09 процента. Остальные партии не смогли преодолеть шестипроцентный барьер.