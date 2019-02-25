За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 52 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы четверо детей.Зарегистрировано 481 дорожное происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 77 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский районПо предварительной информации, 18.02.2019 г. в 14:00 на 83 км автодороги «Касимов – Муром – Нижний Новгород» водитель автомобиля «ВАЗ – 21061», 1995 г.р., при выезде со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с автомобилем «НOWO» под управлением водителя, 1973 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП двое пассажиров ВАЗ – 21061» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, водитель автомобиля «ВАЗ – 21061», с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 22.02.2019 г. в 14:30 на 117 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля «Рено – Сандеро», 1990 г.р., не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ – 21124» под управлением водителя 1995 г.р. От удара автомобиль «Рено – Сандеро» отбросило на попутно движущийся автомобиль «Тойота – Камри» под управлением водителя 1979 г.р.В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ – 21124» с диагнозом: перелом правой голени направлен на амбулаторное лечение; водитель автомобиля «Рено – Сандеро» с диагнозом: перелом ребра, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – госпитализирован; пассажир автомобиля «Рено – Сандеро», 1989 г.р., с диагнозом: ушибы грудной клетки, правого коленного сустава направлен на амбулаторное лечение.город ВладимирПо предварительной информации, 19.02.2019 г. в 13:20 в г. Владимир на улице Чайковского у дома 30 водитель автомобиля «ВАЗ – 21214», 1980 г.р., допустил наезд на пешехода, 1984 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: закрытый перелом левой бедренной кости, вывих левого тазобедренного сустава был госпитализирован.По предварительной информации, 21.02.2019 г. в 17:50 на 9 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Хендэ-Тражет», 1980 г.р., допустил касательное столкновение с остановившимся в попутном направлении для осуществления маневра поворота налево автомобилем «Чери» под управлением водителя 1980 г.р. После чего автомобиль «Хендэ-Тражет» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение автомобилем «Пежо – Богстер» под управлением водителя 1974 г.р.В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендэ – Тражет», 2007 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – госпитализирован; пассажир автомобиля «Хендэ – Тражет», 2008 г.р., с диагнозом: вывих левого бедра – госпитализирован; пассажир автомобиля «Хендэ – Тражет», 2007 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма – госпитализирован; пассажир «Пежо – Богстер», 1977 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом правой голени – госпитализирован.Ковровский районПо предварительной информации, 23.02.2019 г. в 12:40 в г. Ковров на улице Долинной у дома 1 водитель автомобиля «Киа – Рио», 1973 г.р., не справился с управлением, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где произошел наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа – Рио», 2001 г.р., с диагнозом: ТТЖ, ушиб затылочной области – госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 24.02.2019 г. в 23:10 на 293 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Лада – Гранта», 1991 г.р., допустил наезд на стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобили «Фольксваген – Каравелла» под управлением водителя 1975 г.р. и «Хендэ – Солярис» под управлением водителя 1965 г.р.В результате ДТП водитель автомобиля «Лада – Гранта» с диагнозом: перелом голени, рваная рана коленного сустава был госпитализирован.