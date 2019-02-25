Ксения Собчак отказывается отдавать долги. В частности, она не считает нужным отправлять своего сына в армию – за что и получила выволочку от известного блогера.

Ксения Собчак отказывается отдавать долги. В частности, онане считает нужным отправлять своего сына в армию – за что и получила выволочкуот известного блогера.Собчак часто говорит, что думает. Однако зачастую лучше бытелеведущая держала свои откровения при себе – ее заносчивость и самомнениераздражают россиян. В частности, Собчак не понимает, когда она или ее ребенокуспели что-то задолжать Родине."Я сама оплачивала роды в хорошей клинике, ужеоплачиваю преподавателей английского языка и в будущем он пойдет в хорошуючастную школу. И тут ему 18 лет, и государство заявляет: "Пойти служить вАрмию -– это твой долг перед государством!" Я считаю, долги всегда надоотдавать, конечно, только вот не понимаю, когда же я успела влезть в долги?",– задалась вопросом светская львица.Телеведущей ответила известный блогер Лена Миро. Онаотметила, что роды, преподавателей и все остальное для своего ребенкаоплачивала, судя по всему, из родительских денег. "Нет, когда успелаКсения влезть в долги, мне совершенно понятно – когда папа ее был мэром. Когдамама просиживает юбку в сенаторском кресле – вот откуда тот самый долг", -написала Миро.В то же время, отмечает блогер, когда дело касается личноСобчак, телеведущая сразу возмущается, что ее сына могут на год призвать вармию. А против того, чтобы остальные россияне выплачивали долги, ничегоне имеет."Вы, смерды, холопы, рабы, выплачиваете долги Родине. Идети ваши выплачивать будут, хотя ничего от государства не имеют. А те, ктодействительно должен, как Ксения например, никаких долгов возвращать не станет",– пишет Лена Миро (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).По словам блогера, Ксения доит страну: мама у неесенатор, папа был мэром, денег осталось много. Однако сына своего телеведущаяне то что на войну – в армию-то отправить не хочет. Миро задает своимподписчикам вопрос: случись завтра война, пойдут ли они защищать Ксению и ееребенка? Собчак с сыном не пойдут – потому что "ничего не должны",заключает блогер.