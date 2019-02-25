Ксения Собчак отказывается отдавать долги. В частности, она
не считает нужным отправлять своего сына в армию – за что и получила выволочку
от известного блогера.
Ксения Собчак отказывается отдавать долги. В частности, она
не считает нужным отправлять своего сына в армию – за что и получила выволочку
от известного блогера.
Собчак часто говорит, что думает. Однако зачастую лучше бы
телеведущая держала свои откровения при себе – ее заносчивость и самомнение
раздражают россиян. В частности, Собчак не понимает, когда она или ее ребенок
успели что-то задолжать Родине.
"Я сама оплачивала роды в хорошей клинике, уже
оплачиваю преподавателей английского языка и в будущем он пойдет в хорошую
частную школу. И тут ему 18 лет, и государство заявляет: "Пойти служить в
Армию -– это твой долг перед государством!" Я считаю, долги всегда надо
отдавать, конечно, только вот не понимаю, когда же я успела влезть в долги?",
– задалась вопросом светская львица.
Телеведущей ответила известный блогер Лена Миро. Она
отметила, что роды, преподавателей и все остальное для своего ребенка
оплачивала, судя по всему, из родительских денег. "Нет, когда успела
Ксения влезть в долги, мне совершенно понятно – когда папа ее был мэром. Когда
мама просиживает юбку в сенаторском кресле – вот откуда тот самый долг", -
написала Миро.
В то же время, отмечает блогер, когда дело касается лично
Собчак, телеведущая сразу возмущается, что ее сына могут на год призвать в
армию. А против того, чтобы остальные россияне выплачивали долги, ничего
не имеет.
"Вы, смерды, холопы, рабы, выплачиваете долги Родине. И
дети ваши выплачивать будут, хотя ничего от государства не имеют. А те, кто
действительно должен, как Ксения например, никаких долгов возвращать не станет",
– пишет Лена Миро (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
По словам блогера, Ксения доит страну: мама у нее
сенатор, папа был мэром, денег осталось много. Однако сына своего телеведущая
не то что на войну – в армию-то отправить не хочет. Миро задает своим
подписчикам вопрос: случись завтра война, пойдут ли они защищать Ксению и ее
ребенка? Собчак с сыном не пойдут – потому что "ничего не должны",
заключает блогер.