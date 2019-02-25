Президента
Украины не раз ловили на лжи. Вот и сейчас Петр Порошенко, зарабатывая себе
очки перед выборами, заявил, что его страна самая свободная и демократичная
среди бывших советских республик.
Президента
Украины не раз ловили на лжи. Вот и сейчас Петр Порошенко, зарабатывая себе
очки перед выборами, заявил, что его страна самая свободная и демократичная
среди бывших советских республик.
Мало того,
Порошенко сказал, что на предстоящих в этом году президентских и парламентских
выборах Украина должна быть примером
демократии. Учитывая, что главный соперник президента Юлия Тимошенко уже
передала в прокуратуру факты готовящихся фальсификации на выборах, это заявление президент звучит, мягко говоря,
странно.
Лидер
"Батькивщины" на
днях направила сразу два заявления в полицию на Петра Порошенко. Ей даже
удалось добиться возбуждения уголовных дел в связи с фальсификациями на
предстоящих выборах. Юлия Тимошенко подозревает
действующего президента в масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней за
так называемых мертвых душ.
"По
нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев.
И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого
сделать. Выборы должны пройти честно", – сказала Тимошенко.
Стоит добавить,
что на территории ДНР и ЛНР голосования на президентских выборах не будет.
Заявляющий о самой демократичной стране , видимо, забыл и этот
факт. И это при том, что Киев считает территории на юго-востоке страны своими.
Впрочем, своим Украина называет и Крым, но почему-то не сделала ничего для
организации там избирательных участков.
Президентские
выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное за
всю историю число кандидатов – 44. Лидером президентского рейтинга, согласно
данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии
"Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир
Зеленский обошел ее в президентской гонке. Он теперь занимает первое место, на
втором действующий глава государства , на третьем – Юлия Тимошенко.