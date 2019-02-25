Президента Украины не раз ловили на лжи. Вот и сейчас Петр Порошенко, зарабатывая себе очки перед выборами, заявил, что его страна самая свободная и демократичная среди бывших советских республик.

ПрезидентаУкраины не раз ловили на лжи. Вот и сейчас Петр Порошенко, зарабатывая себеочки перед выборами, заявил, что его страна самая свободная и демократичнаясреди бывших советских республик.Мало того,Порошенко сказал, что на предстоящих в этом году президентских и парламентскихвыборах Украина должна быть примеромдемократии. Учитывая, что главный соперник президента Юлия Тимошенко ужепередала в прокуратуру факты готовящихся фальсификации на выборах, это заявление президент звучит, мягко говоря,странно.Лидер"Батькивщины" наднях направила сразу два заявления в полицию на Петра Порошенко. Ей дажеудалось добиться возбуждения уголовных дел в связи с фальсификациями напредстоящих выборах. Юлия Тимошенко подозреваетдействующего президента в масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней затак называемых мертвых душ."Понашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев.И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этогосделать. Выборы должны пройти честно", – сказала Тимошенко.Стоит добавить,что на территории ДНР и ЛНР голосования на президентских выборах не будет.Заявляющий о самой демократичной стране , видимо, забыл и этотфакт. И это при том, что Киев считает территории на юго-востоке страны своими.Впрочем, своим Украина называет и Крым, но почему-то не сделала ничего дляорганизации там избирательных участков.Президентскиевыборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное завсю историю число кандидатов – 44. Лидером президентского рейтинга, согласноданным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии"Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен ВладимирЗеленский обошел ее в президентской гонке. Он теперь занимает первое место, навтором действующий глава государства , на третьем – Юлия Тимошенко.