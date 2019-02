Актер Рами Малек завоевал Оскар за роль Фредди Меркьюри в фильме Богемская рапсодия. Однако церемония закончилась для победителя совсем негладко: ему понадобилась помощь медиков после неудачного падения со сцены.

Актер Рами Малек завоевал "Оскарза роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия". Однако церемония закончилась для победителя совсем негладко: ему понадобилась помощь медиков после неудачного падения со сцены.Как сообщают очевидцы, артист принял заветную статуэтку и отправился за сцену,где случайно упал. Рами Малек смог самостоятельно добрался до своего места в зрительномзале. Позднее к нему подошли врачи с аптечкой. Медики пока никак не прокомментировали состояние лауреата премии "", однако сам пострадавший отметил, что чувствует себя хорошо.Во время награждения звезда картины "Богемская рапсодия" произнесла трогательную речь. Артист поблагодарил своих родных за поддержку. "Боже. Моя мама сидит где-то здесь. Я очень люблю тебя.Хочу сказать своей семье спасибо за все. Мой отец не смог посетить церемонию, но я думаю, что онсмотрит на меня сверху. Это очень важный момент для меня", – поделился он.Рами Малек также поблагодарил участников группы Queen зато, что они позволили ему "стать частью их наследия". "Я навсегда в долгу передвами", – заключил он.Церемония награждения "" началась с выступления легендарного рок-коллектива Queen. Музыканты исполнили известную композицию We Are The Champions. Роль солиста в этот вечер исполнил Адам Ламберт. В конце песни на больших экранах появилось изображение умершего вокалиста группы Фредди Меркьюри. Пользователям Сети очень понравился этот эпизод, многие из них поспешили поделиться своими впечатлениями в Twitter. "Это самый лучший момент в истории кинопремии. Я плачу!", "Это было лучшее открытие", "Кому нужен ведущий, когда есть Queen!", – передает The Sun.