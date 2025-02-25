Из них 4 080 — в областном центре.

Во Владимирской области на прошлой неделе выявлены 4 случая гриппа А (H1N1)pdm09 и 6 случаев гриппа В. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Всего зарегистрировано 12 437 случаев ОРВИ, из них 4 080 — в областном центре. Заболеваемость стала больше на 15,6% во всех возрастных группах. Вместе с тем, из 669 проведенных исследований большинство выявленных вирусов – респираторные вирусы негриппозной этиологии, включая РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы и бокавирусы.Напомним, ранее мы писали, что