На 73-м году из жизни ушла Татьяна Петровна Тимофеева – известный владимирский историк, исследователь архитектуры, заслуженный работник культуры России и поэт. О печальном известии

На 73-м году из жизни ушла Татьяна Петровна Тимофеева – известный владимирский историк, исследователь архитектуры, заслуженный работник культуры России и поэт. О печальном известии сообщили в пресс-службе ВСМЗ. Татьяна Тимофеева родилась 1 февраля 1953 года во Владимире. Высшее образование получила в Горьковском государственном университете. В 1977 году Татьяна Петровна поступила на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, где