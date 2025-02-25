Ехали на вызов, а попали в аварию. В минувшую субботу карета скорой помощи столкнулась с легковушкой. Авария произошла на Пекинке на улице Толмачевской у дома №8а. Зритель “Шестого

Ехали на вызов, а попали в аварию. В минувшую субботу карета скорой помощи столкнулась с легковушкой. Авария произошла на Пекинке на улице Толмачевской у дома №8а. Зритель “Шестого канала” прислал видео момента столкновения — запись с регистратора реанимобиля. На кадрах — спецтранспорт мчится с включенным звуковым сигналом на красный. В это время справа автомобиль реанимации