Премьера серила о срочных поисках мужа в непростых обстоятельствах «Между нами химия» (16+) состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Премьера серила о срочных поисках мужа в непростых обстоятельствах «Между нами химия» (16+) состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Восьмисерийное драмеди с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Ландыши. Такая нежная любовь»‎‎, «Фишер» и другие), а его телепремьера