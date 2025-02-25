К трупу лося вывела лайка и любовь к собакам. Жительница Боголюбово гуляла в Давыдовском заказнике, услышала вой. Екатерине показалось, что в лесу мог кто-то бросить собаку – она

К трупу лося вывела лайка и любовь к собакам. Жительница Боголюбово гуляла в Давыдовском заказнике, услышала вой. Екатерине показалось, что в лесу мог кто-то бросить собаку – она отправилась на помощь. Неожиданно наткнулась на труп дикого животного. К нам в редакцию обратилась неравнодушная зрительница. Она нашла мертвого лося и переживает, не браконьеры ли это сделали. Екатерина